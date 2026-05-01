Concertone del Primo Maggio a Roma la scaletta definitiva dei cantanti I messaggi dal palco | Basta stage non retribuiti

A Roma si è tenuto il Concertone del Primo Maggio, con una scaletta che include diversi cantanti. Durante l’evento, i messaggi dal palco hanno affrontato il tema del lavoro, con una particolare attenzione alla questione degli stage non retribuiti. Una delle artiste ha aperto l’evento sottolineando che il lavoro dignitoso implica sicurezza, stabilità e un’adeguata retribuzione.

«Il lavoro dignitoso significa lavoro sicuro, stabile e ben retribuito». Con queste parole Arisa ha aperto il Concertone del Primo Maggio a Roma, dedicato al tema del lavoro dignitoso in occasione della Festa dei lavoratori e delle lavoratrici. L’evento, organizzato da iCompany e promosso da CGIL, CISL e UIL, ha preso il via alle 15.15 e proseguirà fino a tarda notte, intorno alle 00.15 di oggi, 1° maggio. Sul palco si alterneranno oltre quaranta artisti, accompagnati dalla conduzione dell’attore Pierpaolo Spollon e delle cantanti Arisa e BigMama. La scaletta del Concertone a Roma. La direzione artistica del Concertone è affidata a Massimo Bonelli.🔗 Leggi su Open.online

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