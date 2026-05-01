Scaletta Concertone Roma | apre Paolo Belli in prima serata Ditonellapiaga Emma Pinguini Geolier

Il Concerto del Primo Maggio di Roma prenderà il via alle 15.15 con l'esibizione di Paolo Belli, trasmessa in diretta su Rai3 e condotta da Arisa, Pierpaolo Spollon e BigMama. In serata, sul palco si alterneranno artisti come Ditonellapiaga, Emma, i Pinguini Tattici Nucleari e Geolier, offrendo una scaletta ricca di performance live. La manifestazione si svolge tradizionalmente nel centro della capitale, coinvolgendo diverse fasce di pubblico.

Sarà Paolo Belli ad aprire alle 15.15 il Concerto del Primo Maggio di Roma, in diretta su Rai3 con la conduzione di Arisa, Pierpaolo Spollon e BigMama. La maratona andrà avanti fino alle 19, per poi lasciare spazio al tg. Dunque ripartirà alle 20, con gli artisti più attesi: da Fulminacci a Riccardo Cocciante, passando per Serena Brancale. E poi, in ordine, Ditonellapiaga, Emma, Pinguini Tattici Nucleari, Madame e Geolier. La chiusura, intorno a mezzanotte e un quarto, è affidata all'Orchestra Popolare La Notte della Taranta. Ecco l'ordine di uscita, dopo l'apertura in piazza, prima dell'inizio della diretta, affidata a...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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