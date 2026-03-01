Scadenze marzo 2026 | domanda part time prove Invalsi aggiornamento GPS specializzazione sostegno Indire

Le scadenze di marzo 2026 includono la presentazione della domanda di part-time, lo svolgimento delle prove Invalsi, l’aggiornamento delle GPS e la richiesta di specializzazione in sostegno tramite Indire. Le date di riferimento sono state comunicate dagli enti competenti e riguardano docenti e personale scolastico interessato a queste procedure. Le istruzioni e i moduli devono essere presentati entro i termini stabiliti.

Le scadenze del mese di marzo riguardano la domanda di part-time, le prove Invalsi, aggiornamento GPS, specializzazione sostegno Indire