Docenti 2026 2027 | guida e scadenze per gli elenchi regionali PNRR
Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato il decreto 68 relativo agli elenchi regionali dei docenti per l'anno scolastico 20262027. La normativa stabilisce le procedure e le scadenze per l'aggiornamento e l'inserimento delle candidature, indicando le modalità di presentazione delle domande e i requisiti richiesti. La pubblicazione del decreto rappresenta un passo importante per l'organizzazione del personale docente nel prossimo ciclo scolastico.
? Cosa sapere Il Ministero dell'Istruzione emana il decreto 68 per gli elenchi regionali docenti 20262027.. Le domande per il reclutamento PNRR vanno presentate tramite piattaforme digitali a maggio.. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha emanato il decreto n. 68 il 22 aprile 2026, fissando le regole per la creazione degli elenchi regionali dei docenti destinati all’anno scolastico 20262027. Questa operazione, che rientra pienamente nelle strategie di ottimizzazione del reclutamento previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), prevede una finestra operativa cruciale per tutti gli interessati durante la prima metà di maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu
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