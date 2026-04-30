Docenti 2026 2027 | guida e scadenze per gli elenchi regionali PNRR

Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato il decreto 68 relativo agli elenchi regionali dei docenti per l'anno scolastico 20262027. La normativa stabilisce le procedure e le scadenze per l'aggiornamento e l'inserimento delle candidature, indicando le modalità di presentazione delle domande e i requisiti richiesti. La pubblicazione del decreto rappresenta un passo importante per l'organizzazione del personale docente nel prossimo ciclo scolastico.