Scacco allo spaccio Chiusa centrale della coca I due ‘gestori’ arrestati

Le forze dell'ordine hanno sequestrato una centrale di stoccaggio e distribuzione di cocaina e hashish in via Cavalieri Ducati, arrestando due persone ritenute responsabili della gestione del magazzino. L’indagine ha portato alla scoperta di un deposito da cui partivano le dosi già pronte per essere vendute ai pusher che operavano negli spazi pubblici della zona. L’operazione ha portato alla chiusura del punto di approvvigionamento di droga nella zona.

Una centrale di stoccaggio e distribuzione di coca e hashish in via Cavalieri Ducati. Da dove partivano le dosi già pronte che i pusher vendevano agli angoli delle strade. Un’attività adesso sospesa forzosamente, dopo che i poliziotti della Squadra mobile, l’altra mattina, hanno fatto irruzione nell’appartamento, arrestando i due ‘gestori’ della centrale e sequestrando cinque chili di droga, tra coca e hashish, oltre a 8.375 euro, ritenuti provento di spaccio. Un’importante operazione, che ha permesso di neutralizzare due figure chiave della rete di distribuzione locale di sostanze stupefacenti, nata dalla consueta e costante attività di controllo del territorio messa in atto dalla polizia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scacco allo spaccio. Chiusa centrale della coca. I due ‘gestori’ arrestati Chieti. Spaccia mentre è ai domiciliari: arrestato. Notizie correlate Biella, scacco allo spaccio: ciclista e automobilista fermati daiI militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Biella hanno intercettato un uomo in bicicletta mentre riceveva stupefacenti da un... MDPV, la nuova droga più potente della 'coca': arrestati due giovani bresciani con 2.000 dosiUn paio di spedizioni sospette provenienti dall’Olanda hanno portato all’arresto di due giovani bresciani, residenti in provincia, entrambi trentenni... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Scacco allo spaccio. Chiusa centrale della coca. I due ‘gestori’ arrestati; Scacco allo spaccio a Eboli: 94 anni di carcere per il clan Ruggiero. Scacco allo spaccio. Chiusa centrale della coca. I due ‘gestori’ arrestatiI marocchini presi dalla Mobile sono ritenuti fornitori dei pusher cittadini. Nella casa di via Cavalieri Ducati trovati 5 chili di sostanze e oltre 8mila euro. ilrestodelcarlino.it Scacco allo spaccio a Eboli: 94 anni di carcere per il clan Ruggiero Scacco allo spaccio a Eboli: 94 anni di carcere per il clan Ruggiero Scacco allo spaccio a Eboli: 94 anni ...Sentenza durissima al Tribunale di Salerno: condannati i vertici dello spaccio tra il rione Paterno e il centro di Eboli. Ecco tutti i dettagli del verdetto ... infocilento.it 'Le chiese di Piacenza sotto scacco del Comune e il 'ricatto' al Vescovo'. Dobbiamo tornare al 28 marzo 1190 per poter rivivere, grazie al mitico Umberto Battini, uno spaccato di storia medievale della nostra citta'; ascoltate i dettagli perché sono interessantissi - facebook.com facebook