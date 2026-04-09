A Biella, i carabinieri hanno arrestato un uomo in bicicletta mentre riceveva droga da un automobilista nella zona di Strada ai Monti. Durante le operazioni, è stato identificato un 37enne residente in Valle Elvo con permesso di soggiorno scaduto. Le forze dell’ordine hanno intercettato i due soggetti e sequestrato sostanze stupefacenti. L’intervento ha portato a un arresto e a ulteriori accertamenti sulla rete di spaccio.

I militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Biella hanno intercettato un uomo in bicicletta mentre riceveva stupefacenti da un automobilista nella zona di Strada ai Monti, portando all’identificazione di un 37enne residente in Valle Elvo con permesso di soggiorno scaduto. L’operazione è scattata nel primo pomeriggio di alcuni giorni fa, dopo che i residenti della zona avevano segnalato movimenti poco chiari e sospetti nelle vicinanze di Strada ai Monti. I carabinieri, impegnati in un servizio mirato a contrastare le attività di spaccio sul territorio, hanno monitorato l’area con estrema attenzione. La dinamica si è rivelata rapida: un veicolo ha rallentato progressivamente fino a fermarsi accanto a un uomo che attendeva su una bicicletta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Biella, scacco allo spaccio: ciclista e automobilista fermati dai

Scacco allo spaccio in stazione e a ridosso delle scuole, 10 misure cautelari: cinque catturati, quattro erano già in carcereScacco allo spaccio nella zona della stazione e a ridosso delle diverse scuole presenti nell'area.

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