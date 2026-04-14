MDPV la nuova droga più potente della ' coca' | arrestati due giovani bresciani con 2.000 dosi

Due giovani di circa trent'anni, residenti in provincia di Brescia, sono stati arrestati dopo che le forze dell'ordine hanno intercettato due spedizioni sospette provenienti dall’Olanda. Durante le operazioni, sono state sequestrate circa 2.000 dosi di MDVP, una nuova sostanza considerata più potente rispetto alla cocaina. Entrambi i soggetti hanno precedenti penali e sono stati fermati nel corso di un'operazione di controllo.

Un paio di spedizioni sospette provenienti dall’Olanda hanno portato all’arresto di due giovani bresciani, residenti in provincia, entrambi trentenni con precedenti alle spalle. L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile della Questura, ha permesso di bloccare un traffico di droga sintetica.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Leggi anche: Droga sintetica in pacchi dall’Olanda: arrestati due trentenni bresciani Leggi anche: Spacciano ’coca’. Arrestati due giovani