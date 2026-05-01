Due attivisti coinvolti in una flottiglia sono stati sbarcati a Creta dopo essere stati intercettati. Le autorità greche hanno accompagnato i due in un centro di detenzione sull’isola, mentre sono state avviate procedure legali. Nel frattempo, i rappresentanti israeliani hanno disposto il trasferimento dei due in Israele per sottoporli a interrogatorio. La vicenda riguarda un'operazione di protesta che ha portato all'intervento delle forze di sicurezza.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Arrivo sull’isola sotto la supervisione delle autorità greche. Circa 175 attivisti appartenenti alla Global Sumud Flotilla diretta a Gaza sono arrivati sull’isola di Creta dopo essere stati intercettati dalle forze israeliane in acque internazionali del Mediterraneo tra mercoledì e giovedì notte. La notizia è stata confermata da un giornalista dell’Afp presente sul posto. Lo sbarco si è svolto nella zona sud-orientale dell’isola, dove i partecipanti sono stati accompagnati dalla guardia costiera greca. Una volta a terra, gli attivisti sono stati fatti salire su quattro autobus diretti verso una destinazione non resa pubblica dalle autorità.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Flotilla, sbarcati a Creta dopo l’intercettazione: 2 attivisti portati in Israele per interrogatori

Notizie correlate

Flotilla: decine di attivisti fatti sbarcare a Creta. Due portati in Israele per interrogatoriATENE (GRECIA) – Decine di attivisti a bordo della GLobal Sumud Flotilla diretta a Gaza, intercettata dalle Forze israeliane nelle acque...

Flotilla, sbarcati a Creta i 175 attivisti fermati dagli israeliani. “Abu Keshek e Ávila saranno portati in Israele per essere interrogati”“Saif Abu Keshek, sospettato di affiliazione con un’organizzazione terroristica, e Thiago Ávila, sospettato di attività illegale, saranno portati in...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Israele blocca la Flotilla a Creta, 175 fermati e sbarcati in Grecia; Flotilla per Gaza, 175 attivisti sbarcati a Creta dopo l’arresto; Gli attivisti della flotilla saranno sbarcati su una spiaggia greca. Il Board of Peace su X: Attivismo performativo da love-boat; Israele intercetta la Flotilla, attivisti verso sbarco in Grecia.

Flotilla, sbarcati a Creta gli attivisti fermati. Israele: Due di loro interrogatiLeggi su Sky TG24 l'articolo Flotilla, sbarcati a Creta gli attivisti fermati. Usa: 'Conseguenze a chi li sostiene' ... tg24.sky.it

Flotilla, sbarcati a Creta gli attivisti fermati, due saranno portati in Israele e interrogatiI circa 175 attivisti della Global Sumud Flotilla per Gaza che erano stati intercettati nella notte tra mercoledì e giovedì dalle forze israeliane in acque internazionali nel Mediterraneo sono sbarcat ... msn.com

I circa 175 attivisti della Global Sumud Flotilla per Gaza intercettati nella notte tra mercoledì e giovedì dalle forze israeliane in acque internazionali sono sbarcati sull’isola di Creta. Scortati dalla guardia costiera greca, gli attivisti sono saliti su quattro autobus di - facebook.com facebook

Flotilla, 175 attivisti sbarcati a Creta dopo il fermo di Israele #flotilla x.com