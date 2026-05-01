Sbalzato dallo scooter | finisce nel torrente da 10 metri di altezza giovane in gravi condizioni FOTO

Questa mattina, intorno alle 11:20, i Vigili del fuoco di San Casciano in Val di Pesa sono intervenuti su una strada provinciale vicino a un ponte. Un giovane in sella a uno scooter è stato sbalzato dalla moto e ha finito nel torrente sottostante, da un'altezza di circa dieci metri. Le condizioni del ragazzo sono state giudicate gravi. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso.