Sbalzato dallo scooter | finisce nel torrente da 10 metri di altezza giovane in gravi condizioni FOTO
Questa mattina, intorno alle 11:20, i Vigili del fuoco di San Casciano in Val di Pesa sono intervenuti su una strada provinciale vicino a un ponte. Un giovane in sella a uno scooter è stato sbalzato dalla moto e ha finito nel torrente sottostante, da un'altezza di circa dieci metri. Le condizioni del ragazzo sono state giudicate gravi. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso.
I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di San Casciano in Val di Pesa, sono intervenuti questa mattina intorno alle 11:20 nel comune di San Casciano, sulla strada provinciale 4, la Volterrana, in prossimità del ponte, per un grave incidente stradale.Un giovane che viaggiava in.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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