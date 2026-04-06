Cade in un dirupo per 10 metri durante una festa | giovane in gravi condizioni

Nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 aprile, un giovane è caduto in un dirupo di circa dieci metri vicino a un campo sportivo durante una festa ad Arogno. La caduta ha provocato gravi ferite e il ragazzo è stato immediatamente soccorso. Sul luogo sono intervenuti i servizi di emergenza, che hanno trasportato il ferito in ospedale. Indagini sono in corso per ricostruire le circostanze dell’incidente.

Un giovane è rimasto gravemente ferito nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 aprile ad Arogno, dopo essere precipitato in un dirupo nei pressi di una festa in corso al campo sportivo. A riportarlo è Tio.ch. Stando a quanto precisato dalla polizia cantonale, l’incidente è avvenuto poco prima delle 00.30. Il ferito, un 31enne cittadino svizzero domiciliato nel Mendrisiotto, è precipitato per una decina di metri, terminando la caduta nel greto di un riale. Imponente il dispiegamento di soccorsi: sul posto sono intervenuti agenti della polizia cantonale, supportati dalla polizia della Città di Mendrisio, oltre ai pompieri di Melide e all’Unità di intervento tecnico dei pompieri di Lugano. 🔗 Leggi su Quicomo.it Cade nel vano ascensore: volo di tre metri, donna in gravi condizioniChiama l’ascensore per scendere dal primo piano al piano terra, ma quando la porta si apre la cabina non è al suo posto. Leggi anche: Pistoia, incidente sul lavoro: cade da ponteggio, volo di 4 metri. Operaio in gravi condizioni Temi più discussi: Cade in un dirupo a Castelfranco Piandiscò: recuperato dai Vigili del Fuoco con l’elicottero Drago; Uomo cade in un dirupo e si ferisce; Escursionista cade in un dirupo nell’Aretino, recuperato con l’elicottero; Castelfranco Piandiscò, cade in un dirupo: soccorso dai vigili del fuoco. Cade in un dirupo ai margini di una festa, ferito un giovaneCade in un dirupo ai margini di una festa, ferito un giovane Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente complesse a causa della posizione impervia in cui si trovava ... laregione.ch Cade in un dirupo per 10 metri durante una festa: giovane in gravi condizioniUn giovane è rimasto gravemente ferito nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 aprile ad Arogno, dopo essere precipitato in un dirupo nei pressi di una festa in corso al campo sportivo. A riportarlo è T ... quicomo.it Il video del missile iraniano che cade vicino a una donna a Petah Tikva, in Israele x.com Video del giorno dal mondo: l’attore, che interpreta Gesù, cade dalla croce durante la processione in una città del Messico. Momenti di paura tra i fedeli. #newsdalmondo #ilcapoluogodabruzzo facebook