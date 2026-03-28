Paura in via del Conero giovane centauro finisce sotto al guardrail e viene sbalzato per 10 metri | è grave

Un giovane centauro ha perso il controllo della moto in una curva di via del Conero ed è finito contro il guardrail, venendo sbalzato circa dieci metri sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il motociclista in ospedale con condizioni considerate gravi. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.

L'incidente questa mattina ad Ancona, all'altezza dell'Osteria della Vedova. Sanitari sul posto ANCONA - Perde il controllo della moto in curva e finisce contro il guardrail, venendo poi sbalzato per circa dieci metri sull’asfalto. È successo nella mattinata di oggi lungo la Direttissima del Conero, all’altezza dell’Osteria della Vedova. Il centauro, un italiano del 2003, viaggiava con un amico quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo andando a impattare contro le barriere laterali e finendo nella scarpata prima di essere trascinato nuovamente in mezzo alla carreggiata. A dare l’allarme è stato proprio l’amico che lo seguiva su un’altra moto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Paura in via del Conero, giovane centauro finisce sotto al guardrail e viene sbalzato per 10 metri: è grave Articoli correlati Incidente lungo l'A27, centauro sbalzato a 70 metri dalla sua moto: 67enne rianimato dai vigili del fuoco. Strada chiusa per oreVITTORIO VENETO (TREVISO) - Incidente lungo l'autostrada A27 all'altezza di Vittorio Veneto, dove un centauro di 67 anni è stato sbalzato a circa 70... Scontro auto-moto: centauro sbalzato sull'asfalto per 5 metri, automobilista scappa senza aiutareBrutto incidente stradale nella serata di oggi, venerdì 6 febbraio, in via Gobetti nel quartiere genovese di Albaro. Una raccolta di contenuti su Paura in via del Conero giovane... Discussioni sull' argomento Paura in via del Conero, giovane centauro finisce sotto al guardrail e viene sbalzato per 10 metri: è grave; Lanciano bomba carta . Esplosione in strada. Un boato nella notte; Perde il controllo dell'auto centrando alcune vetture parcheggiate e un 16enne sullo scooter. Ancona, incidente da paura sulla strada provinciale 1 del Conero: Suv contro moto, centauro soccorso in eliambulanzaANCONA - Attimi di paura questo pomeriggio per uno schianto che sulla Sp1 del Conero ha coinvolto un Suv della Mercedes e una moto di grossa ... msn.com Momenti di paura al Lido di Venezia dove un uomo, nudo e ricoperto di pittura bianca, è stato trovato prono sulla battigia davanti all’ex Ospedale al Mare. Intervento di polizia e sanitari: non era un cadavere ma una persona viva. In corso accertamenti - facebook.com facebook Cadono due alberi per strada, paura sulla Lecce-Arnesano x.com