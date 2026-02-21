Oltre 200 metri cubi di rifiuti abbandonati nel cantiere denunciato 58enne responsabile di un' impresa edile

Un uomo di 58 anni, titolare di un’impresa edile, è stato denunciato dopo il ritrovamento di oltre 200 metri cubi di rifiuti abbandonati in un cantiere di Fabriano. Durante un controllo congiunto con l’ufficio tecnico comunale, i carabinieri forestali hanno individuato cumuli di materiali di scarto lasciati senza autorizzazione. La scoperta ha portato a un intervento immediato per rimuovere i rifiuti e verificare le violazioni ambientali commesse.

La scoperta effettuata dai carabinieri forestali nell'ambito di un controllo sulla normativa urbanistico-edilizia. Le pene previste dal codice vanno da 3mila a 27mila euro di multa a 2 anni di arresto I militari hanno quindi denunciato il 58enne responsabile dell'impresa che aveva la disponibilità dell'area, per il reato di "abbandono di rifiuti non pericolosi, commesso da titolare d'impresa" in base al codice dell'ambiente. Rischia pene che vanno da 3mila a 27mila euro di multa e 2 anni di arresto.