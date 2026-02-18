Caravaggio auto rubate rifiuti abbandonati e guida in stato di ebbrezza con patente revocata | raffica di denunce e oltre 5.600 euro di multe

A Caravaggio, un uomo è stato denunciato dopo aver rubato un’auto e causato danni a rifiuti abbandonati lungo la strada. La polizia ha scoperto che guidava con la patente revocata e in stato di ebbrezza. Durante i controlli, sono stati sequestrati due veicoli e multati i proprietari per oltre 5.600 euro. I controlli sono avvenuti in breve tempo, portando alla denuncia dell’uomo e alla rimozione di auto e moto parcheggiate in modo irregolare. La situazione ha portato a nuovi interventi delle forze dell’ordine.

Caravaggio. Due interventi distinti, stesso risultato: denunce, sequestri e veicoli sottratti alla circolazione. La polizia locale del Distretto della Bassa Bergamasca Occidentale è intervenuta in via Grippa, nella zona ex Ceramtec, per una segnalazione di presunto abbandono di rifiuti e, in un secondo momento, sulla ex Statale 11 per un controllo stradale. Nel primo caso la proprietà aveva incaricato una società di eseguire lavori di tinteggiatura e manutenzione su uno dei capannoni dell’area. Nel piazzale i lavoratori avevano accatastato tutto il contenuto dell’immobile: un cumulo di rifiuti di 83 mq e un altro di 175 mq composto da arredamenti, elettrodomestici, fusti metallici e scatoloni con materiale ancora da classificare.🔗 Leggi su Bergamonews.it

