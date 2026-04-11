Raccontare un mondo troppo spesso deformato da narrazioni parziali, restituendone invece la complessità: storie di caduta e di rinascita, dentro e fuori le mura degli istituti penali minorili. È questo il cuore di “Figli nostri”, il podcast originale di Radio24 che attraversa gli Istituti Penali per i Minorenni (Ipm) italiani, dando voce agli adolescenti e ai giovani adulti che hanno commesso un reato. Il progetto si sviluppa in cinque puntate costruite sulle testimonianze dirette dei ragazzi detenuti, degli educatori e degli operatori del sistema penitenziario e delle comunità. Un racconto corale, che prova a illuminare ciò che resta spesso invisibile. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - “Figli nostri”, il podcast che dà voce ai giovani detenuti negli Ipm italiani

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Neri Pozza ne fa ottanta: I nostri libri come figli, ora festeggiamo con 12 podcastNeri Pozza compie ottant’anni, tra longseller sofisticati e nuovi progetti. Una casa editrice, ossessionata dalla qualità, che nasce in una osteria di Vicenza nel 1946 su iniziativa di una brigata di ... milano.repubblica.it

Con l’uscita di "Figli" la parte della libreria dedicata ai nostri Bastardi di Pizzofalcone si allunga ancora un po’. Libro dopo libro, storia dopo storia, quella squadra sgangherata è diventata qualcosa di più: un luogo in cui tornare. Ecco tutti i libri della serie - facebook.com facebook