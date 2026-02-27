ComoReloaded il podcast che dà voce ai giovani
A Como è nato un nuovo podcast chiamato ComoReloaded, che si propone di offrire uno spazio di confronto dedicato ai giovani del territorio. Si tratta di un appuntamento settimanale in cui le nuove generazioni possono condividere idee, opinioni e esperienze. Il progetto è stato ideato e realizzato dai giovani stessi, con l’obiettivo di creare un luogo di dialogo autentico tra coetanei.
A Como nasce uno spazio di confronto pensato dai giovani e dedicato ai giovani. Si chiama ComoReloaded ed è un podcast settimanale che darà voce alle nuove generazioni del territorio, creando un luogo autentico di dialogo civico “dai giovani, con i giovani, per i giovani”.Il progetto prende vita. 🔗 Leggi su Quicomo.it
