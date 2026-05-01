Il 1 maggio 2026, i sindacati regionali hanno organizzato una manifestazione nelle piazze del Piemonte. Cgil, Cisl e Uil hanno partecipato alla protesta, rivendicando maggiori tutele contrattuali per i lavoratori. La mobilitazione si è concentrata sulla preoccupazione riguardo all’impatto dell’intelligenza artificiale sul mercato del lavoro e sulla necessità di proteggere i diritti dei dipendenti. La manifestazione ha coinvolto diverse aree della regione.

? Cosa sapere Cgil, Cisl e Uil manifestano in Piemte il 1 maggio 2026 nelle piazze regionali.. I sindacati rivendicano tutele contrattuali contro l'impatto dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro.. Cgil, Cisl e Uil occupano le piazze piemontesi questo 1° maggio 2026 per rivendicare il diritto a un impiego dignitoso e affrontare le sfide poste dall’intelligenza artificiale sulla contrattazione e sulle tutele dei lavoratori. Il calendario delle manifestazioni sindacali copre l’intero territorio regionale, con una concentrazione di forze che mira a mettere al centro del dibattito pubblico la trasformazione del mercato del lavoro nell’era tecnologica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piemonte, i sindacati in piazza: sfida all’IA per il lavoro dignitoso

Primo Maggio, corteo a Verbania per un Lavoro dignitoso

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Ciao!!! Sto facendo una ricerca sull'occitano e sul piemontese. Come tradurreste nel vostro dialetto le espressioni 'mia madre', 'tuo padre' e 'la sua amica' Grazie mille a tutti per l'aiuto.. se potete specificate anche la località, grazie - facebook.com facebook

Giornata un po' instabile su Piemonte occidentale e dal medio e basso Adriatico e Lazio verso il Sud peninsulare. x.com