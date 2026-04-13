Fermato con droga in casa 2 kg di hashish | l’udienza di convalida

Oggi alle 13 si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto di un 25enne fermato con della droga. Durante la perquisizione domiciliare sono stati trovati circa 2 chilogrammi di hashish. L’arrestato è stato accusato di detenzione ai fini di spaccio. La procedura giudiziaria prosegue per verificare le responsabilità e le eventuali misure da adottare.

Tempo di lettura: 2 minuti Era in programma oggi alle ore 13 l’udienza di convalida dell’ arresto del 25enne N.Z., sottoposto ai domiciliari con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane, assistito dall’avvocato Antonio Leone, è comparso davanti al giudice per la valutazione del provvedimento. L’arresto si inserisce nell’ambito di un servizio antidroga condotto dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato di Benevento. Nel weekend scorso, gli agenti – impegnati in attività di controllo lungo le principali arterie di accesso alla città – hanno intercettato sulla Strada Statale Appia una Jeep Renegade che procedeva a velocità sostenuta.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fermato con droga, in casa 2 kg di hashish: l’udienza di convalida Droga a Napoli, fermato sullo scooter con marijuana: in casa nascondeva 1,5 kg di “fumo”Un normale controllo su strada si è trasformato in un’importante operazione antidroga. Giovane residente a Sezze fermato con 8 kg di droga in auto: in manette 24enneABBONATI A DAYITALIANEWS Un controllo su strada si è trasformato in un’operazione antidroga con un ingente sequestro di stupefacente.