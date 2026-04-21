Guida pericolosamente in A14 fermato dalla polizia | era ubriaco e con 176 kg di hashish in auto

Un uomo di 51 anni è stato fermato dalla polizia stradale mentre guidava in modo pericoloso sull’autostrada A14. Durante il controllo, i agenti hanno rilevato che era ubriaco e hanno notato un odore intenso proveniente dall’auto. A seguito di ulteriori verifiche, sono stati trovati 176 chili di hashish nascosti nel veicolo. L’uomo è stato arrestato per detenzione di droga e guida in stato di ebbrezza.