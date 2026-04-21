Guida pericolosamente in A14 fermato dalla polizia | era ubriaco e con 176 kg di hashish in auto
Un uomo di 51 anni è stato fermato dalla polizia stradale mentre guidava in modo pericoloso sull’autostrada A14. Durante il controllo, i agenti hanno rilevato che era ubriaco e hanno notato un odore intenso proveniente dall’auto. A seguito di ulteriori verifiche, sono stati trovati 176 chili di hashish nascosti nel veicolo. L’uomo è stato arrestato per detenzione di droga e guida in stato di ebbrezza.
La polizia stradale ha fermato il 51ene per guida pericolosa trovandolo ubriaco ma dall’auto arrivava un forte odore che ha fatto scattare altri controlli. Nel bagagliaio 176 kg di droga.🔗 Leggi su Fanpage.it
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