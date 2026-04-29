il sassuolo ritrova berardi e il diavolo bussa alla porta

Il Sassuolo riavrà Domenico Berardi in campo dopo che la squalifica che gli aveva impedito di giocare a Firenze è stata confermata. Intanto, il Milan si prepara a presentare un'offerta per un giocatore del club emiliano. La situazione tra le due squadre si fa interessante in vista delle prossime partite. Il ritorno di Berardi potrebbe influenzare gli equilibri in casa del Sassuolo.

di Stefano Fogliani SASSUOLO Qualcuno, appreso della conferma della squalifica che ha tolto a Domenico Berardi la gara di Firenze di qualche giorno fa, ha storto il naso. Altri, più pragmatici, hanno guardato avanti, e pensato che il ‘10’ era meglio averlo a disposizione, tra l’altro ‘riposato’ dopo due turni ai box, contro il Milan piuttosto che per quella contro la Viola. E non perché la gara di domenica conti più di quella col Franchi – nella posizione di classifica del Sassuolo, da qui alla fine contano tutte in egual misura – ma perché il binomio Milan-Berardi evoca un’epica tutta speciale. Cominciata nel gennaio del 2014, quando l’attaccante, che debuttava in A, rifilò 4 gol ai neroverdi in coda a partita epica, che tra l’altro costò l’esonero all’ex Massimiliano Allegri, giubilato poco dopo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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