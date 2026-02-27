Per la partita tra Cremonese e Milan, Fofana sembra essere il candidato principale a occupare il ruolo di centrocampista titolare nella formazione rossonera. La scelta definitiva dipenderà dalle decisioni dell'allenatore prima del calcio d'inizio. Nessun altro giocatore è stato confermato come certezza per questa posizione in questa fase della preparazione.

Cremonese-Milan, 27^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Il Diavolo punta a riprendere la sua corsa dopo la sconfitta interna subita contro il Parma. Dubbi per quanto riguarda le possibili scelte di Massimiliano Allegri in particolare a centrocampo. Loftus-Cheek starà fuori per almeno un paio di mesi dopo lo scontro contro Corvi. Chi al suo posto tra Jashari, Fofana e Ricci? Secondo quanto riportato da Sky al fianco di Modric e Rabiot al momento Fofana sarebbe il favorito per completare il centrocampo (ricordiamo i due francesi sono a rischio squalifica per il derby con un altro giallo). Gabbia resta in forte dubbio. Al momento si va verso la difesa formata da Tomori, De Winter e Pavlovic. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Cremonese-Milan, probabile formazione: Fofana verso la maglia da titolare a centrocampo

