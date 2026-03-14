Ardon Jashari si prepara a scendere in campo dal primo minuto nella partita tra Lazio e Milan, sostituendo lo squalificato Adrien Rabiot. La decisione è stata comunicata dallo staff rossonero, che conta sul giovane centrocampista per la sfida di questa giornata. Jashari, appena aggregato alla prima squadra, avrà l'opportunità di mettersi in mostra in una gara importante.

Lazio-Milan si giocherà senza Rabiot che salterà la partita per squalifica. 'La Gazzetta dello Sport' ricorda i numeri con il francese in campo: media punti di 2,35, senza di lui 1,62. Un bel divario. Per questo la partita contro i biancocelesti sarà più difficile per i rossoneri. Allegri starebbe riflettendo ancora su chi fare giocare al suo posto all'Olimpico: ieri sarebbe stato provato Jashari insieme a Modric e Fofana. Nelle 20 gare con il francese in campo il Diavolo ha segnato 32 reti e ne ha subite 11; nelle 8 sfide senza Rabiot i gol fatti scendono a 12 e quelli incassati 9. Così è più facile capire il peso specifico dell’ex juventino in entrambe le fasi, soprattutto in quella di non possesso. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Jashari il futuro del Milan: contro la Lazio occasione da titolare: le ultime da Milanello

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