Leao-Pulisic davanti Pavlovic dal 1' ? Cremonese-Milan le probabili formazioni

Alle 12.30 si gioca Cremonese-Milan allo Zini, con Allegri che schiera Pavlovic in difesa al posto di Gabbia infortunato e Fofana in campo a centrocampo. In attacco, Leao e Pulisic sono i tandem scelti per l’attacco dei rossoneri. La formazione rossonera sarà quindi composta da questi giocatori, pronti a scendere in campo per la partita di oggi.

Si apre alle 12.30 la domenica di Serie A con Cremonese-Milan allo Zini. Nei rossoneri Massimiliano Allegri rilancia Pavlovic in difesa al posto dell’infortunato Matteo Gabbia, con Fofana favorito a centrocampo. Confermata davanti la coppia Rafael Leao-Christian Pulisic. La squadra di Davide Nicola deve rinunciare a Federico Baschirotto: Lorenzo Luperto agirà al centro della difesa, mentre in attacco spazio al tandem Djuric-Bonazzoli dal primo minuto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Leao-Pulisic davanti, Pavlovic dal 1'? Cremonese-Milan, le probabili formazioni Riecco la coppia Pulisic-Leao: le probabili formazioni di Milan-ParmaIl Milan tenta di tenere aperto il campionato: contro il Parma torna la coppia d'attacco Pulisic-Leao, insieme solo 315 minuti questa stagione. Milan, Leao accanto a Nkunku. De Winter al posto di Pavlovic. Nel Como c’è Douvikas. Le probabili formazioniComo, 15 gennaio 2026 – La vittoria dell’Inter sul Lecce, ha fatto scivolare momentaneamente a -6 il Milan, mettendo pressione ai rossoneri che... Una raccolta di contenuti su Leao Pulisic. Temi più discussi: Milan, le scelte di formazione in vista della Cremonese: in mezzo c'è Jashari; Allegri: La decisione su Pavlovic! Come stanno Leao e Pulisic, su Modric, Rabiot e Loftus-Cheek…; Milan, Allegri: Pulisic sta meglio, Pavlovic ok; Cremonese-Milan, probabili formazioni e ultime notizie: Leao e Pulisic confermati, un dubbio per Allegri. Confermati Leao-Pulisic, Nicola ha dubbi in attacco: le probabili formazioni di Cremonese-Milan | OneFootballMilan a Cremona prima del derby con l’Inter: i rossoneri cercano riscatto dopo il ko col Parma. Di seguito le probabili formazioni del match Il Milan apre la domenica di Serie A con la trasferta contr ... onefootball.com Milan, con la Cremonese ancora Pulisic e Leao dal 1'Si avvicina la sfida con la Cremonese per il Milan, intenzionato a riscattarsi dopo il tonfo interno col Parma. In vista del match con i grigiorossi , il tecnico rossonero Massimiliano Allegri è ... fantacalcio.it Probabile formazione Cremonese-Milan: Leao-Pulisic in attacco, torna il centrocampo titolare x.com Ultimi dubbi di formazione per Max Allegri Secondo quanto riportato da Sky Sport, Fofana dovrebbe essere in vantaggio rispetto a Ricci e Jashari nell'affiancare Modric e Rabiot a centrocampo In attacco potrebbe riproporsi il duo Leao-Pulisic con Fullkr - facebook.com facebook