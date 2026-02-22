Riecco la coppia Pulisic-Leao | le probabili formazioni di Milan-Parma

Pulisic e Leao tornano in attacco nel Milan contro il Parma, dopo aver condiviso appena 315 minuti in questa stagione. La motivazione deriva dal desiderio della squadra di rafforzare l’attacco e recuperare punti importanti. I due attaccanti si preparano a scendere in campo con maggiore intensità, puntando a migliorare il rendimento offensivo del Milan. La loro presenza potrebbe cambiare il volto della partita e mettere in difficoltà la difesa avversaria.

Il Milan tenta di tenere aperto il campionato: contro il Parma torna la coppia d'attacco Pulisic-Leao, insieme solo 315 minuti questa stagione. Il centrocampo è il terreno di Modric, mentre dall'altra parte Nicolussi Caviglia partirà dal 1'. Vigilia di Milan-Parma, gara che domani alle 18 si giocherà a San Siro in occasione del 26° turno del campionato di Serie A Enilive. Sono arrivate buone notizie dagli allenamenti. Dal Milan arrivano segnali positivi dall'allenamento odierno. Dopo Rafael Leao, anche Christian Pulisic è tornato ad allenarsi regolarmente con la squadra: nei giorni scorsi aveva lavorato a parte. Dopo oltre un mese torna la coppia Pulisic-Leao in attacco ed Estupinan titolare, con Bartesaghi arretrato in difesa.