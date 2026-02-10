Questa sera alle 20:45, mister Allegri terrà la sua conferenza stampa all’Arena Anconetani di Pisa in vista della partita contro il Pisa. È la 25^ giornata di Serie A, e il tecnico dei rossoneri si prepara a presentare la sfida che si gioca venerdì 13 febbraio 2026.

Nell'ultimo weekend, in modo atipico nel mezzo del campionato, il Milan è rimasto a riposo. O meglio, non ha giocato a causa dell'inagibilità di 'San Siro' dovuta ai Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Si sarebbe dovuta giocare la sfida contro il Como di Cesc Fabregas, ma la partita verrà recuperata il prossimo 18 febbraio. Intanto, i rossoneri hanno già cominciato a preparare la prossima sfida di Serie A. Venerdì prossimo (13 febbraio), alle ore 20:45 il Diavolo di Massimiliano Allegri tornerà in campo allo stadio 'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani' per sfidare il Pisa di Oscar Hiljemark. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Pisa-Milan: data, orario e luogo della conferenza stampa di mister Allegri

Il 11 gennaio alle ore 15:00, al 'Franchi' di Firenze, si terrà la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, in vista della partita contro la Fiorentina valida per la 20ª giornata della Serie A 2025-2026.

Il 15 gennaio alle ore 20:45, presso lo stadio Sinigaglia di Como, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Como-Milan, recupero della 16ª giornata della Serie A 2025-2026.

