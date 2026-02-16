Milan-Como | data orario e luogo della conferenza stampa di mister Allegri

Reduce da tre trasferte consecutive contro Roma (1-1), Bologna (3-0) e Pisa (2-1), il Milan di Massimiliano Allegri tornerà a giocare a 'San Siro' a distanza di un mese dall'ultima volta (1-0 al Lecce il 18 gennaio scorso) per ospitare il Como di Cesc Fàbregas. Partita in programma mercoledì 18 febbraio alle ore 20:45. Milan-Como è il recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026, inizialmente rinviata per l'indisponibilità dello stadio di 'San Siro' per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Per i rossoneri è vietato sbagliare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Il 15 gennaio alle ore 20:45, presso lo stadio Sinigaglia di Como, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Como-Milan, recupero della 16ª giornata della Serie A 2025-2026.

Il 11 gennaio alle ore 15:00, al 'Franchi' di Firenze, si terrà la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, in vista della partita contro la Fiorentina valida per la 20ª giornata della Serie A 2025-2026.

