Sassari rogo nel quartiere Li Punti | salvato un cane tra le fiamme

Nel pomeriggio di oggi, un incendio è divampato in un appartamento del quartiere Li Punti a Sassari. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e hanno recuperato un cane rimasto intrappolato sul terrazzo. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta e le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. La squadra di pronto intervento ha lavorato per mettere in sicurezza l’area e domare il rogo.

? Cosa sapere Incendio nel pomeriggio in un appartamento del quartiere Li Punti a Sassari.. I vigili del fuoco salvano un cane intrappolato tra le fiamme sul terrazzo.. Verso le 15:30 di questo pomeriggio, un incendio ha colpito un’abitazione nel quartiere Li Punti di Sassari, costringendo i vigili del fuoco a un intervento rapido per salvare un cane rimasto intrappolato nell’appartamento. Il rogo si è scatenato nel cuore del pomeriggio all’interno di un immobile dove, al momento dell’accaduto, i proprietari non erano presenti. Le fiamme hanno preso origine nella zona del terrazzo, minacciando di propagarsi con violenza verso l’interno della casa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sassari, rogo nel quartiere Li Punti: salvato un cane tra le fiamme Notizie correlate Leggi anche: Fiamme in abitazione: cane salvato dal rogo | FOTO Sassari sotto le fiamme: rogo devastante tra Villanova e MontrestaUn violento incendio ha devastato il territorio tra Villanova Monteleone e Montresta nel pomeriggio di questo 9 aprile, consumando diversi ettari di...