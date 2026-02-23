Fiamme in abitazione | cane salvato dal rogo | FOTO

Un incendio divampa in una villetta di Viale Serio a Castel Volturno a causa di un corto circuito. Le fiamme si diffondono rapidamente, distruggendo il piano terra e il primo piano dell'abitazione. Un cane rimane intrappolato tra le fiamme, ma viene prontamente salvato dai vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento durano diverse ore, mentre i residenti assistono preoccupati. Le cause dell'incendio sono ancora da chiarire.

L'incendio in Viale Serio a Castel Volturno. A notare la colonna di fumo nero i carabinieri e gli uomini della protezione civile Fiamme in una villetta di Viale Serio a Castel Volturno. Il rogo prodotto da un corto circuito, in pochi minuti ha divorato il pian terreno ed il primo piano dell'abitazione. Distrutti suppellettili, elettrodomestici e tendaggi. La casa abitata da un famiglia di rumeni era vuota al momento dell'incendio. La colonna di fumo nero proveniente dall'abitazione è stata avvistata dai carabinieri della locale tenenza e dalla protezione civile di Castel Volturno che si sono precipitati sul posto. 🔗 Leggi su Casertanews.it

