Sassari ergastolano sul tetto del carcere | frenato dalle guardie

Un ergastolano ha tentato di scappare salendo sul tetto della Rotonda San Sebastiano a Sassari, ma è stato fermato dalle guardie carcerarie. L’episodio è avvenuto il primo maggio 2026 e ha richiesto l’intervento delle forze di sicurezza per impedirne la fuga. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per gestire la situazione e assicurarsi che l’uomo non riuscisse a scappare.

? Cosa sapere Sassari, 1 maggio 2026: ergastolano tenta la fuga salendo sul tetto della Rotonda San Sebastiano.. Il sindacato CONSiPE denuncia falle strutturali nei passeggi e chiede interventi al Ministero della Giustizia.. Questa mattina, venerdì 1 maggio 2026, un uomo detenuto con condanna all’ergastolo ha tentato di fuggire dal carcere di Sassari riuscendo a salire sul tetto della struttura nel punto identificato come la Rotonda San Sebastiano. L’episodio, avvenuto nelle prime ore del mattino, si è risolto solo grazie alla rapidità d’azione delle sentinelle posizionate lungo il muro di cinta e al tempestivo intervento dei funzionari della Polizia Penitenziaria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sassari, ergastolano sul tetto del carcere: frenato dalle guardie Notizie correlate Condannato il boss ergastolano Umberto Onda: minacce a un agente in carcereCondannato a 11 mesi Umberto Onda, boss del clan Gionta di Torre Annunziata (Napoli): nel 2022 ha minacciato un agente della Penitenziaria nel... Tensione e disordini al carcere di Avellino: detenuto sul tetto, devastazione in cellaGiornata di forte allarme nell’istituto penitenziario: il sindacato denuncia carenze di personale e sicurezza, invocando interventi strutturali... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ergastolano tenta di evadere dal carcere di Bancali arrampicandosi sui tetti; Bancali, si arrampica su un tubo dell’acqua e raggiunge il tetto: ergastolano tenta la rocambolesca evasione; Bancali, ergastolano tenta di fuggire dal carcere: fermato sul muro di cinta - L'Unione Sarda.it; Ergastolano sale sul tetto e tenta di evadere dal carcere di Bancali. Ergastolano sale sul tetto e tenta di evadere dal carcere di SassariUn ergastolano ha tentato l'evasione dal carcere di Sassari. Secondo quanto ha denunciato il Sindacato Consipe. sassarioggi.it Bancali, ergastolano tenta di fuggire dal carcere: fermato sul muro di cintaTentata fuga di un ergastolano nel carcere di Bancali. Lo riferisce il sindacato di polizia penitenziaria Consipe, attraverso il suo segretario nazionale, Roberto Melis. Secondo quanto si dichiara nel ... unionesarda.it ++ #Sassari, ergastolano tenta di fuggire dal carcere: gli agenti lo fermano sul muro di cinta ++ - facebook.com facebook Sassari, presentata Cavalcata Sarda numero 75. Due settimane di iniziative x.com