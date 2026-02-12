Condannato il boss ergastolano Umberto Onda | minacce a un agente in carcere

Il boss del clan Gionta di Torre Annunziata, Umberto Onda, è stato condannato a 11 mesi di carcere. Nel 2022 aveva minacciato un agente della Penitenziaria nel Cuneese. La sentenza arriva dopo che le autorità hanno raccolto le prove delle sue minacce e delle sue azioni. Ora Onda dovrà scontare la pena, mentre si cerca di capire se ci siano altre minacce o rischi legati a lui.

Condannato a 11 mesi Umberto Onda, boss del clan Gionta di Torre Annunziata (Napoli): nel 2022 ha minacciato un agente della Penitenziaria nel cuneese.

