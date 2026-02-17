Tensione e disordini al carcere di Avellino | detenuto sul tetto devastazione in cella

Un detenuto ha salito sul tetto del carcere di Avellino, causando disordini e danni all’interno della cella. La mattina di oggi, l’uomo è riuscito a superare le barriere dell’area passeggi e si è arrampicato sulla struttura, creando scompiglio tra i presenti. I secondi di tensione hanno portato a una serie di danneggiamenti e a un intervento rapido delle forze dell’ordine.

Giornata di forte allarme nell'istituto penitenziario: il sindacato denuncia carenze di personale e sicurezza, invocando interventi strutturali AVELLINO – Nuova giornata di criticità alla Casa Circondariale di Avellino, dove nella mattinata di oggi un detenuto è riuscito a raggiungere il tetto dell'istituto dopo aver scavalcato l'area passeggi.L'episodio ha richiesto l'intervento immediato del personale di servizio. Secondo quanto riferito, gli agenti della Polizia Penitenziaria, pur operando con un numero ridotto di unità in turno, sono intervenuti tempestivamente evitando conseguenze più gravi.