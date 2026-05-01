Sardegna bilancio da 750 milioni | polemiche per la mancata pubblicità

La Giunta della Sardegna ha approvato una variazione di bilancio di 750 milioni di euro. Una settimana dopo l’approvazione, le opposizioni hanno contestato la mancata pubblicazione digitale del documento, sollevando critiche sulla trasparenza e l’accessibilità delle informazioni finanziarie. La discussione si è concentrata sulla mancata diffusione online del bilancio, che avrebbe dovuto essere disponibile per il pubblico e gli organi di controllo.

? Cosa sapere La Giunta Sardegna approva variazione di bilancio da 750 milioni di euro.. Le opposizioni contestano la mancata pubblicazione digitale del documento dopo una settimana.. La Giunta regionale della Sardegna ha approvato una variazione di bilancio da 750 milioni di euro che, dopo una settimana dall’approvazione in esecutivo, risulta ancora non consultabile online, scatenando un acceso confronto tra la maggioranza e le opposizioni. Il nodo della questione ruota attorno alla mancata pubblicazione digitale del documento contabile, un ritardo che sta alimentando forti tensioni nei corridoi del potere regionale. Mentre le cifre stanziate sono ingenti, la difficoltà nel reperire i dettagli tecnici della manovra ha spostato il dibattito dai numeri alla trasparenza stessa dell’operato governativo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sardegna, bilancio da 750 milioni: polemiche per la mancata pubblicità Notizie correlate Luci d'Artista, il Commissario accelera: ok del Comune al progetto da 2 milioni e 750 mila euroIl Comune di Salerno ha approvato il progetto esecutivo per la XXI edizione di “Luci d’Artista”, l’attesa manifestazione natalizia che ogni anno... Tac da 1,3 milioni mai usata? Il Civico: "La sua mancata attivazione non influisce sulle prestazioni"Dopo la notizia pubblicata ieri sulla Tac da circa un milione e 300 mila euro ferma da quasi un anno all’ospedale Civico, l’azienda ospedaliera ha... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Variazione di Bilancio regionale, è scontro: Che fine ha fatto la delibera?; Variazione di bilancio da 750 milioni, la maggioranza cerca la quadra: sanità banco di prova tra M5s e Pd; Sardegna, la manovrina da 750 milioni passa al Consiglio: sanità, aeroporti e fondi da riprogrammare; Regione, pronta la Manovrina da 750 milioni: venerdì il via libera in Giunta. Variazione di Bilancio regionale, è scontro: Che fine ha fatto la delibera?Scontro politico in Sardegna sulla variazione di bilancio da 750 milioni. L'opposizione attacca sui ritardi nella pubblicazione dei contenuti ... cagliaripad.it Manovra da 750 milioni verso l’esame in Commissione. Appello incrociato tra M5s e Pd: Evitiamo tensioniManovra da 750 milioni verso l'esame in Commissione. Appello incrociato tra M5s e Pd: Evitiamo tensioni - Politica - sardiniapost ... sardiniapost.it SARDEGNA OPEN: IL RECAP DEL DAY 3 Si è chiusa una giornata davvero elettrizzante al Sardegna Open, dove gli ottavi di finale hanno ridisegnato il tabellone tra grandi conferme e battaglie all'ultimo respiro. Il pubblico di Cagliari ha spinto i propri be - facebook.com facebook #Berrettini stacca il pass per i quarti al Sardegna Open. "Ho giocato a un livello molto alto" x.com