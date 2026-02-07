Tac da 1,3 milioni mai usata? Il Civico | La sua mancata attivazione non influisce sulle prestazioni

L’ospedale Civico di Palermo risponde alle polemiche sulla Tac da 1,3 milioni di euro mai usata. L’azienda ospedaliera chiarisce che la mancata attivazione della macchina non ha influenzato le prestazioni sanitarie. La Tac, ferma da quasi un anno, resta in silenzio, mentre i vertici spiegano che l’investimento non ha compromesso la qualità delle cure. La questione resta aperta, ma per ora niente disservizi sono stati segnalati ai pazienti.

Dopo la notizia pubblicata ieri sulla Tac da circa un milione e 300 mila euro ferma da quasi un anno all’ospedale Civico, l’azienda ospedaliera ha diffuso oggi una replica ufficiale. Secondo quanto spiegato da Arnas Civico, l’apparecchiatura, destinata anche al pronto soccorso vista l’elevata richiesta di prestazioni, ha l’obiettivo di migliorare ulteriormente il servizio offerto agli utenti, ma la sua mancata attivazione al momento non incide sull’erogazione delle prestazioni, grazie alle altre due Tac già operative nella struttura. Ieri, dopo una visita ispettiva, il deputato regionale e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera aveva definito il caso "agghiacciante".🔗 Leggi su Palermotoday.it

Un esame TAC dal valore di oltre un milione e 300 mila euro è rimasto inutilizzato all'ospedale Civico per più di un anno.

