La Presidente della Regione ha annunciato che nei prossimi giorni la Giunta e il Consiglio approveranno una variazione di bilancio per far fronte all’aumento dei prezzi dei carburanti e ai costi della logistica. La decisione arriva in un momento in cui si intensificano le misure per contenere i rincari sui beni di prima necessità. La Regione sta seguendo un piano di interventi specifici per il settore della zootecnia.

La Presidente della Regione, Todde, ha confermato il prossimo impegno della Giunta e del Consiglio nel gestire la variazione di bilancio prevista per i prossimi giorni, con l’obiettivo di affrontare l’aumento dei costi legati ai carburanti e alla logistica. L’annuncio è arrivato a margine dell’audizione tenutasi nel pomeriggio presso le commissioni Salute e Attività produttive, dove si è discusso anche dell’emergenza sanitaria che sta colpendo il settore zootecnico. Logistica isolana e il muro delle accise negate. Le associazioni di categoria hanno sollevato un forte allarme riguardo all’incremento dei prezzi per il trasporto delle merci e per il rifornimento di carburante, una pressione economica che grava pesantemente sulle dinamiche produttive del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sardegna: Todde sfida i rincari, piano per carburanti e zootecnia

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