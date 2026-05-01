A New York, nella biblioteca pubblica, si sono incontrate due figure notevoli: una attrice famosa e la regina. L’occasione ha attirato l’attenzione di chi seguiva i loro spostamenti, creando un’immagine che ricorda scene di serie televisive ambientate nella città. L’incontro tra le due persone si è svolto in un contesto pubblico, senza dettagli sui temi trattati o sulle ragioni della loro presenza nello stesso luogo.

Sembrava un fotogramma rubato a una puntata di Sex and the City, o magari una scena del reboot And Just Like That. Invece no: tutto vero. La regina Camilla, impegnata nel terzo giorno della visita ufficiale negli Stati Uniti, ha davvero incontrato Sarah Jessica Parker nella suggestiva cornice della New York Public Library. L’occasione? Un evento organizzato da The Queen’s Reading Room, l’iniziativa benefica promossa dalla sovrana per incoraggiare la lettura. A rendere il momento ancora più iconico, la presenza di un’altra protagonista assoluta del mondo fashion: Anna Wintour, amica di lunga data di Camilla e figura di riferimento nel panorama moda internazionale.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Sarah Jessica Parker e la regina Camilla, incontro a New York nella Public Library

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