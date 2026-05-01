Santeramo in piazza per sostenere i lavoratori della Natuzzi | Difendere l' occupazione

In occasione del primo maggio, la città di Santeramo si è radunata in piazza per manifestare solidarietà ai lavoratori della Natuzzi. La vertenza riguarda il rischio di perdita di posti di lavoro e la possibile chiusura di uno degli stabilimenti presenti nella regione. La manifestazione ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti locali, tutti uniti per difendere l’occupazione nel territorio.

Santeramo è scesa in piazza, in occasione del 1° maggio, per stare al fianco dei lavoratori della Natuzzi, la cui vertenza rischia di portare a gravi incertezze occupazionali e alla chiusura di uno degli stabilimenti pugliesi. La manifestazione giunge il giorno successivo alla visita della.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Schlein al presidio vertenza Natuzzi di Santeramo: "Lavoratori non paghino scelte aziendali"La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha preso parte al presidio di protesta dei lavoratori delle aziende Natuzzi a Santeramo in Colle... Vertenza Natuzzi, Iaia: “Forte preoccupazione per i lavoratori”Tarantini Time QuotidianoPreoccupazione per il futuro occupazionale e produttivo legato alla vertenza Natuzzi arriva anche dal deputato di Fratelli... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Convocazione del Consiglio Comunale in seduta straordinaria tematica, aperta e congiunta tra i Comuni di Santeramo in Colle ed Altamura per il giorno 30 aprile 2026; Primo Maggio 2026, a Santeramo in Colle la manifestazione di CGIL CISL UIL nel giorno della Festa dei Lavoratori; Santeramo in Colle (BA), il Primo Maggio la manifestazione di Cgil, Cisl e Uil; Consiglio comunale: convocazione del 30 aprile 2026 a Santeramo in Colle. Primo Maggio, sindacati in piazza a Santeremo per vertenza Natuzzi. Decaro: Lottiamo con loroMigliaia di persone hanno sfilato con Cgil, Cisl e Uil. Il governatore: Grazie ai nuovi bandi agli incentivi ai progetti di impresa sostenuti dalla regione prevediamo la creazione di 10.000 nuovi pos ... msn.com Tra gli operai della Natuzzi a Santeramo il primo maggio unitario di Cgil, Cisl e UilIn marcia sfila l'incertezza per il futuro, passo dopo passo però si fa avanti anche la speranza che si possa trovare una soluzione. la festa dei lavoratori e delle lavoratrici parte dalla piazza di S ... rainews.it Primo Maggio, Decaro a Santeramo: “Al fianco dei lavoratori Natuzzi” Il presidente: “43 tavoli di crisi aperti, puntiamo a 10mila nuovi posti” facebook Davanti allo stabilimento #Natuzzi di Santeramo in Colle, provincia di #Bari, a supporto di lavoratrici e lavoratori in presidio. La nostra Costituzione è chiara: l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, non su cassa integrazione e lavoro povero e precario. 1/2 x.com