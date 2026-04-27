Vertenza Natuzzi Iaia | Forte preoccupazione per i lavoratori

Il deputato di Fratelli d’Italia ha espresso preoccupazione riguardo alla situazione dei lavoratori coinvolti nella vertenza Natuzzi. La questione riguarda il futuro occupazionale e produttivo dell’azienda, che sarà al centro di un incontro programmato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La discussione si concentra sulle possibili conseguenze per i dipendenti e sulle implicazioni per il settore.

Tarantini Time Quotidiano Preoccupazione per il futuro occupazionale e produttivo legato alla vertenza Natuzzi arriva anche dal deputato di Fratelli d’Italia Dario Iaia, che interviene in vista del tavolo previsto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. “La situazione del gruppo Natuzzi è motivo di seria preoccupazione per il nostro territorio. Con il tavolo previsto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) domani, risulta chiara l’attenzione del governo Meloni rispetto a questa vertenza che coinvolge un numero considerevole di lavoratori”. Nel suo intervento, Iaia richiama anche l’iniziativa del consigliere regionale Renato Perrini, che ha chiesto una convocazione urgente in Commissione Lavoro della Regione Puglia per affrontare la situazione.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Vertenza Natuzzi, Iaia: “Forte preoccupazione per i lavoratori” Notizie correlate Vertenza Natuzzi, continua la Cassa Integrazione: "Chiesta estensione per l'80% dei lavoratori"“La richiesta di Natuzzi al ministero del Lavoro di incrementare fino all'80% la sospensione dei lavoratori in cassa integrazione è una notizia che... Vertenza Natuzzi, convocato tavolo al Mimit: "Servono impegni concreti per tutelare lavoratori"La vertenza Natuzzi torna sul tavolo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Aggiornamenti e dibattiti Natuzzi, allarme lavoro: Palmisano chiede il tavolo urgente al MIMITVertenza Natuzzi, Palmisano chiede il tavolo urgente al MIMIT per tutelare circa 1.800 lavoratori tra Puglia e Basilicata. pugliapress.org Provincia Taranto, ‘vertenza Natuzzi preoccupa, 1800 posti a rischio’La vicenda che coinvolge Natuzzi desta forte preoccupazione per le ricadute occupazionali e sociali sull’intero territorio ionico e sulle aree limitrofe tra Puglia e Basilicata. Lo afferma il presid ... trmtv.it