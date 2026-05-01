Santa Sofia ok al rendiconto di gestione

Il consiglio comunale di Santa Sofia ha approvato il rendiconto di gestione per l’anno 2025. La decisione è passata con il voto favorevole della maggioranza, mentre la minoranza si è opposta esprimendo il proprio dissenso. La discussione si è concentrata sui diversi aspetti del documento finanziario, che ora passa alla fase successiva di controllo e verifica.

Il consiglio comunale di Santa Sofia ha approvato il rendiconto di gestione 2025 con il voto contrario della minoranza. "Nel corso dell’anno sono stati raggiunti importanti traguardi, sia sul piano delle opere pubbliche sia nel sostegno alle iniziative locali – commenta la sindaca Ilaria Marianini –. Penso, ad esempio, alla riqualificazione della Stecca Nefetti oggi Casa delle associazioni ‘Gabriele Nuzzolo’, all’avvio del cantiere di rigenerazione urbana per l’ala nord del Municipio, al completamento del progetto di efficientamento energetico. Oltre a questo è stata inoltre sviluppata un’intensa attività di programmazione, progettazione e rafforzamento organizzativo anche con l’assunzione del segretario comunale, finalizzata a consolidare e ampliare le prospettive di sviluppo del territorio".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Santa Sofia, ok al rendiconto di gestione Notizie correlate Santa Sofia, approvato il rendiconto 2025 con un avanzo di 1,68 milioni di euro. "Raggiunti importanti traguardi"Il Consiglio comunale di Santa Sofia ha approvato, con il voto contrario della minoranza, il rendiconto di gestione 2025. Dal Consiglio metropolitano disco verde al rendiconto di gestione finanziario 2025Il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria, nel corso dell’ultima riunione ha approvato una serie di provvedimenti tra cui: lo schema di... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Santa Sofia, ok al rendiconto di gestione; Società - Giunta, ok all'intitolazione di un piazzale del centro storico a Giacomo Matteotti; Via S. Sofia, apre la ciclabile: Pendenza elevata e traffico; Salgono sul campanile di Santa Sofia per gioco: denunciati. Santa Sofia, ok al bilancio ma senza la minoranzaL’amministrazione comunale di Santa Sofia ha approvato il bilancio di previsione 2026-28. Assenti per scelta i 4 consiglieri della minoranza, atto di protesta – hanno spiegato – contro un esecutivo ... ilrestodelcarlino.it Linea Gotica - Nicola Andrucci. . Fuochi a maggio, Santa Sofia (FC) - facebook.com facebook