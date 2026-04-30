Consiglio via libera al rendiconto di gestione | la vicenda Santamaria scatena la protesta

Il consiglio comunale ha approvato il rendiconto di gestione, mentre la vicenda giudiziaria di un dirigente coinvolto da circa un mese per un’accusa di concussione ha provocato proteste all’interno della stessa sede istituzionale. La situazione ha scatenato discussioni tra i consiglieri, con alcune fazioni che hanno espresso dissenso di fronte alla recente decisione amministrativa. La vicenda giudiziaria e le proteste si sono sovrapposte, attirando l’attenzione sul ruolo delle istituzioni locali.

Tempo di lettura: 5 minuti La vicenda giudiziaria in cui è coinvolto da un mese il Dirigente Gennaro Santamaria per una accusa di concussione, è diventata ufficialmente motivo di scontro politico a Palazzo Mosti. Oggi nell’Aula Consiliare, dove era in programma una seduta del Consiglio Comunale, le forze di opposizione hanno mostrato i muscoli nei confronti della maggioranza, accusata di voler insabbiare o congelare lo scandalo al solo fine di salvaguardare il potere ed hanno inscenato una manifestazione di forte protesta, facendo di conseguenza passare in secondo piano un argomento pur rilevante dal punto di vista sia politico che istituzionale quale è il Rendiconto di gestione 2025.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Consiglio, via libera al rendiconto di gestione: la vicenda Santamaria scatena la protesta Notizie correlate Dal Consiglio metropolitano disco verde al rendiconto di gestione finanziario 2025Il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria, nel corso dell’ultima riunione ha approvato una serie di provvedimenti tra cui: lo schema di... Provincia di Perugia, il consiglio approva il rendiconto di gestione 2025Il consiglio della Provincia di Perugia ha approvato il rendiconto di gestione 2025. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Via libera del Consiglio comunale al nuovo Regolamento dei quartieri; Terre e rocce da scavo, via libera del Consiglio di Stato al nuovo regolamento - ANCE; Via libera al dl Lavoro. Meloni: nuova proroga del taglio alle accise forse più breve e per il gasolio; Via libera al fascicolo AVS/AI digitale. Consiglio dei ministri oggi, le possibili misure: dal Piano Casa alla proroga sulle acciseLeggi su Sky TG24 l'articolo Consiglio dei ministri oggi, le possibili misure: dal Piano Casa alla proroga sulle accise ... tg24.sky.it Consiglio regionale, via libera al bilancioApprovato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028. Per l'esercizio 2026 si attesta a circa 4,9 miliardi di euro. 13 voti favorevoli, espressi dai consiglieri di maggioranza, e ... rainews.it La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato stamattina il vicempremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, il ministro della Difesa, Guido Crosetto e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, sugli sviluppi relativi alla - facebook.com facebook Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Largo Chigi 1 “BACKSTAGE HEROES I VOLTI DIETRO LE MEDAGLIE” Il premio di oggi che il Ministro Abodi ha voluto conferire ai rappresentanti di tutte le Amministrazioni coinvolte nei Giochi x.com