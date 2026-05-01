Sansepolcro | approvato il piano da 23 milioni per il borgo

Il consiglio comunale di Sansepolcro ha approvato un piano di investimenti da 23 milioni di euro, con effetto a partire dal 2022. La delibera riguarda interventi su diverse aree della città e prevede l'utilizzo di risorse pubbliche per progetti di sviluppo e miglioramento del territorio. La decisione è stata adottata durante una riunione del consiglio comunale, alla presenza dei consiglieri.

? Cosa sapere Il consiglio comunale di Sansepolcro approva il piano investimenti da 23 milioni dal 2022.. L'avanzo di 16 milioni per l'esercizio 2025 finanzia lo sviluppo urbano del borgo.. Il consiglio comunale di Sansepolcro ha approvato il rendiconto della gestione relativo all’esercizio 2025, confermando un piano di investimenti che dal 2022 ha mobilitato circa 23 milioni di euro per il borgo. L’atto, che riflette la volontà politica di sostenere la crescita locale attraverso l’impiego di fondi Pnrr e risorse proprie, è passato grazie al sostegno dei gruppi di maggioranza e di Fratelli d’Italia, mentre il Pd si è espresso contrariamente. Bilancio e gestione delle risorse tra investimenti e avanzo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sansepolcro: approvato il piano da 23 milioni per il borgo Notizie correlate Leggi anche: Giugliano, arriva svolta per via Santa Caterina: approvato progetto esecutivo da 23 milioni di euro Asfaltature, approvato piano da 2,5 milioni: ecco tutte le vie interessateLa Giunta comunale ha approvato un nuovo piano per le strade della città: due lotti di asfaltature per un investimento totale di 2,5 milioni di euro,...