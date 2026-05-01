Secondo la Corte dei Conti, soltanto il 3,8% delle strutture sanitarie previste dal piano nazionale sono attualmente operative. Questo dato evidenzia una presenza molto limitata di strutture funzionanti rispetto a quanto pianificato. La notizia ha sollevato preoccupazioni tra le associazioni di categoria, che segnalano difficoltà nel garantire servizi di assistenza adeguati. La situazione resta al centro di attenzione, mentre si attendono aggiornamenti sulle eventuali misure di intervento.

? Cosa sapere Solo il 3,8% delle strutture previste dal piano nazionale risulta operativa secondo la Corte dei Conti.. Mancano 20mila infermieri tra Lombardia e Veneto per garantire i servizi delle Case della Comunità.. Solo il 3,8% delle strutture sanitarie previste dal piano nazionale è oggi pienamente operativa, secondo i dati della Corte dei Conti che hanno scatenato l’allarme del sindacato Nursing Up in questo primo maggio 2026. Mentre ci si ferma a riflettere sulla giornata, la realtà che emerge dai numeri ufficiali è ben più amara di quanto si potesse immaginare parlando di riforme. La rete territoriale, che avrebbe dovuto accorciare le distanze tra i cittadini e le cure, sembra essere rimasta un disegno sulla carta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità: solo il 3,8% delle strutture è operativa, allarme Nursing Up

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