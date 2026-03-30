Sanità in Umbria la Regione definisce le linee di indirizzo delle strutture convenzionate

La giunta regionale dell'Umbria ha approvato un provvedimento che stabilisce i limiti di spesa e le linee guida operative per gli accordi con le strutture sanitarie convenzionate previste per il 2026. La decisione riguarda le modalità di gestione e i criteri di collaborazione con le strutture accreditate nel settore sanitario della regione.

La giunta regionale ha approvato il provvedimento che definisce i tetti di spesa e gli indirizzi operativi per gli accordi con le strutture sanitarie accreditate per l’anno 2026. Il provvedimento fa seguito a quanto già fatto lo scorso anno dalla Regione che aveva provveduto a definire indirizzi precisi per le strutture convenzionate. L'atto mira a indirizzare l'offerta sanitaria convenzionata in maniera integrata e sinergica con l’offerta delle strutture pubbliche, attraverso una rilevazione dei fabbisogni effettuata dalle aziende sanitarie. Come specificato dalla giunta, "il piano mira all'abbattimento strutturale delle... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Sanità in Umbria, la Regione definisce le linee di indirizzo delle strutture convenzionate Articoli correlati Sanità Umbria, “Proroga delle convenzioni con le strutture sanitarie private accreditate senza regole e programmazione”La nota del consigliere regionale di Fratelli d'Italia, questione che sfiora anche la realtà ternana del progetto stadio-clinica Si continua a... Il piano del Parco delle Mura Magistrali ha ora le sue linee d'indirizzoLa giunta comunale di Verona ha approvato le linee di indirizzo per la progettazione del Piano ambientale del Parco delle Mura Magistrali, un...