Sanità pugliese | disavanzo a 350 milioni Foggia in affanno con 78 mln
La sanità nella regione pugliese ha chiuso il bilancio 2025 con un disavanzo di circa 350 milioni di euro. Tra le province, quella di Foggia si trova in maggiore difficoltà, con un debito di 78 milioni di euro e piani di rientro stabiliti entro la fine di maggio. La situazione finanziaria del settore sanitario regionale rimane critica, con interventi ancora in corso per contenere le perdite.
? Cosa sapere La sanità pugliese chiude il bilancio 2025 con un disavanzo di 350 milioni di euro.. Foggia registra un debito di 78 milioni con piani di rientro entro il 31 maggio.. Il disavanzo della sanità pugliese si è fermato a 350 milioni di euro dopo la chiusura dei bilanci d’esercizio 2025 avvenuta giovedì 30 aprile, con un miglioramento di 19 milioni rispetto alle stime di marzo. Questa cifra definitiva emerge dai conti consolidati di aziende sanitarie, policlinici e Irccs della Regione Puglia, evidenziando una situazione complessa che vede la Capitanata in affanno con un buco di oltre 78 milioni di euro. I numeri che arrivano dalle...🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Puglia, sanità: disavanzo di 350 milioni di euro Chiusi i bilanci consolidati delle Asl, un po' meno peggio rispetto a un mese faDi seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: La chiusura del bilancio consolidato d’esercizio 2025 relativo alle Aziende sanitarie, ai...
Leggi anche: Sanità Puglia, bilancio disastroso: -350 milioni. L’Asl Foggia la peggiore di tutte
Contenuti utili per approfondire
Temi più discussi: La sfida di Decaro per la sanità pugliese: dal disavanzo ai costi standard; Scontro in Consiglio regionale sul buco nella sanità: opposizione all'attacco sull'ipotesi aumento Irpef; Spesa sanitaria, disavanzo monstre in Capitanata: è di complessivi 110 milioni di euro; Sanità pugliese, disavanzo da 350 milioni. Ecco le Asl che sono in deficit.
Sanità pugliese in rosso, a Foggia buco di oltre 100 milioni tra ASL e Policlinico RiunitiLa sanità pugliese chiude il bilancio consolidato 2025 con un disavanzo complessivo di 350 milioni di euro. Un dato negativo, ... immediato.net
Deficit sanità Puglia, conti verso il commissariamento: Foggia tra le aziende con i disavanzi più pesantiLa sanità pugliese chiude i conti 2025 con un disavanzo complessivo che si attesta intorno ai 360 milioni di euro, ... immediato.net
SANITÀ PUGLIESE IN ROSSO a Foggia buco di oltre 100 milioni tra ASL e Policlinico Riuniti - facebook.com facebook
Sanità pugliese in rosso, a #Foggia buco di oltre 100 milioni tra ASL e Policlinico Riuniti x.com