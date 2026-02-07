Operatori della sanità privata pagati troppo poco | i sindacati pronti a sollevarsi

La sanità privata e le Rsa in regione sono in agitazione. I sindacati Uil e Cisl hanno deciso di scendere in piazza, accusando i datori di lavoro di pagare troppo poco gli operatori del settore. La richiesta di un incontro per rinnovare i contratti rimane senza risposta, e la tensione cresce tra chi lavora in strutture private e case di riposo.

Lo scrivono Uil e Cgil, chiedendo l'intercessione della Regione perché le associazioni datoriali sarebbero finanziate dal pubblico. Secondo queste ultime, però, si tratterebbe di "pagamenti di prestazioni definiti" La sanità privata e le Rsa in regione sono in stato di agitazione. L'hanno proclamato Uil e Cisl, dopo l'insoluta attesa di una convocazione per discutere il rinnovo dei contratti collettivi nel settore. I sindacati parlano di "contratti scaduti da anni e nessuna prospettiva di adeguamento salariale e normativo". Punto centrale il divario con la sanità pubblica, i cui operatori sono pagati – a quanto sostengono – anche centinaia di euro in più per infermieri e operatori socio sanitari.

Cresce la tensione tra i lavoratori di Casa Sollievo.

"Gli Operatori Socio Sanitari non sono personale accessorio né sostituibile – ribadisce USB Sanità – ma parte integrante del percorso assistenziale e della sicurezza quotidiana dei reparti. Senza di loro non può esistere una sanità pubblica efficiente e sicura". facebook