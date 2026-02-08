Sanità privata FVG | sindacati in agitazione per stipendi inadeguati e fuga di personale verso il pubblico

La sanità privata in Friuli Venezia Giulia è nel caos. I sindacati Uil e Cgil hanno proclamato lo stato di agitazione, lamentando stipendi troppo bassi e un continuo esodo di personale verso il pubblico. La situazione si fa sempre più tesa, con confronti aperti tra i rappresentanti dei lavoratori e la Regione, che ora cerca di trovare una soluzione ai finanziamenti in discussione.

Sanità Privata in Allarme: Lo Scontro tra Sindacati e Regione sul Fronte dei Finanziamenti. La sanità privata in Friuli Venezia Giulia si trova ad affrontare una crescente ondata di contestazioni, culminata nella proclamazione dello stato di agitazione da parte di Uil e Cgil. La disputa, emersa con forza sabato 7 febbraio 2026, ruota attorno a una questione cruciale: la retribuzione inadeguata degli operatori sanitari del settore privato rispetto ai loro colleghi impiegati nelle strutture pubbliche. Una disparità che, secondo le organizzazioni sindacali, sta erodendo la qualità dell'assistenza e spingendo il personale qualificato ad abbandonare il privato a favore del pubblico, creando una situazione insostenibile.

