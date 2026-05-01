Sanità maxi piano da 150 milioni su Chieti | nascerà il Parco della Salute al Santissima Annunziata

Un investimento di oltre 150 milioni di euro è stato annunciato per l’ospedale Santissima Annunziata di Chieti, con l’obiettivo di realizzare il nuovo Parco della Salute. L’intervento prevede la costruzione di strutture e servizi dedicati alla sanità, con l’intento di migliorare le condizioni dell’ospedale e ampliare le sue capacità. La realizzazione del progetto è in fase di pianificazione e coinvolge diverse autorità sanitarie e amministrative locali.

Oltre 150 milioni di euro di investimenti su Chieti con la nascita del nuovo Parco della Salute destinato a cambiare il volto dell’ospedale Santissima Annunziata. È una delle principali novità illustrate dal direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti Mauro Palmieri durante un incontro.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Al chiostro della Santissima Annunziata, l'arte incontra il sacro \ FOTOFino al 30 marzo la mostra collettiva di Anla porta 32 opere tra pittura, scultura e tecniche miste nel cuore di Firenze — ingresso libero Fino al 30... Fiera della santissima annunziata e modifiche al trafficoArezzo, 23 marzo 2026 – Come ogni 25 marzo, mercoledì è il giorno della fiera della santissima annunziata nel tradizionale perimetro compreso tra via... Contenuti di approfondimento Si parla di: Lodi, la sanità del futuro è già qui: maxi investimento in tecnologie salva-vita. Parco della Salute di Torino: un buon progetto con alcuni punti chiave da definire. Le osservazioni di OMCeO inviate alla Conferenza dei ServiziDai posti letto al Cto, passando per Regina Margherita e Sant'Anna: ecco tutti gli aspetti in ballo, secondo i camici bianchi ... torinoggi.it Sanità, per il Piano sanitario lucano l'ok della commissione permanenteLa Conferenza Permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria ha dato il via libera alla proposta di Piano regionale integrato della salute e dei servizi alla persona e alla comunità 2026 ... ansa.it