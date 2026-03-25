Fino al 30 marzo la mostra collettiva di Anla porta 32 opere tra pittura, scultura e tecniche miste nel cuore di Firenze — ingresso libero Fino al 30 marzo il chiostro grande del convento della Santissima Annunziata ospita, ad ingresso libero, la mostra collettiva “Il Sacro nell’arte”, organizzata dall'associazione Anla. L'evento è giunto alla ventiduesima edizione, e ogni anno, sempre di più, si alza la qualità delle opere esposte. Agli artisti quest'anno è stato richiesto di collegare alle Sacre Scritture il ruolo dei sensi, come ideato da Eliseo Maria Grassi. Ed è stupefacente la varietà tecnica e il risultato raggiunto pressoché da ognuna delle 32 opere, che si tratti di pittura, scultura o tecniche miste. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Al chiostro della Santissima Annunziata, l'arte incontra il sacro \ FOTO

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