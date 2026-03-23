fiera della santissima annunziata e modifiche al traffico

Arezzo, 23 marzo 2026 – Come ogni 25 marzo, mercoledì è il giorno della fiera della santissima annunziata nel tradizionale perimetro compreso tra via Garibaldi, piazza del Popolo, via Porta Buia e via Isidoro del Lungo. Di conseguenza sono istituiti dalle 6:00 alle 23:00 i divieti di transito e di sosta con rimozione in ambo i lati del tratto di via Garibaldi compreso fra via San Lorentino e via Porta Buia, in via Isidoro del Lungo e in piazza della Badia. Obbligatorie la svolta a destra al semaforo per chi proviene da via Porta Buia e la prosecuzione su via San Lorentino per chi proviene dal canto alla Croce e da San Clemente. Dalle 8:30 alle 20:00 dagli accessi video-controllati di via San Lorentino e di via Isidoro del Lungo, sia in entrata che in uscita, è consentita la circolazione in deroga alle limitazioni previste dalla ztl A. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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