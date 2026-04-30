Carenza di organico e ferie a rischio la Uil scende in piazza | Subito lo scorrimento delle graduatorie

Da forlitoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una manifestazione si svolge in città a causa di una grave carenza di personale e dell’imminente periodo di ferie estive. I rappresentanti sindacali chiedono lo scorrimento delle graduatorie già approvate per garantire il funzionamento dei servizi pubblici. La richiesta riguarda un piano di assunzioni stabile, volto a coprire le assenze temporanee e a evitare possibili riduzioni delle attività durante i prossimi mesi.

Carenza cronica di organico, rischio di tagli ai servizi in vista delle ferie estive e la richiesta di un piano di assunzioni strutturale attingendo dalle graduatorie già esistenti. È un grido d'allarme che coinvolge tutti i presidi ospedalieri e territoriali dell'Ausl Romagna, da Ravenna a.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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