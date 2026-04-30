Sanità romagnola la Uil lancia l’allarme | Personale al limite pronti a scendere in piazza

La sanità nella regione romagnola sta vivendo un momento di forte criticità a causa di una carenza di personale. Nonostante alcune assunzioni recenti, queste non sono state considerate sufficienti a coprire le necessità del settore. La situazione degli organici viene definita come una delle principali emergenze dal sindacato locale, che ha annunciato la possibilità di mobilitazioni pubbliche nel caso in cui non si intervenga.

La carenza di personale nella sanità romagnola ha raggiunto un punto critico. Nonostante alcune recenti assunzioni, giudicate però insufficienti, la situazione degli organici continua a rappresentare una delle principali emergenze per il sistema sanitario del territorio. A lanciare l’allarme sono.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Allarme Abc, lavoratori pronti a scendere in piazza L’asilo chiuso dopo la tragedia. Genitori pronti a scendere in piazzadi Sonia Fardelli Vogliono andare fino in fondo le sessanta famiglie dei bambini che frequentavano l’asilo nido Ambarabà di Soci, chiuso da novembre... Aggiornamenti e contenuti dedicati Uil Fpl: Bene apertura trattativa, ora equità per tutta la dirigenzaAccogliamo positivamente l’avvio del confronto in ARAN per il rinnovo del CCNL dell’Area Sanità 2025-2027, a soli due mesi dalla chiusura del precedente contratto: un segnale importante che ... quotidianosanita.it Regione, presidio di Fp Cgil e Uil Fp per chiedere assunzioni rapide e garanzie sul contratto accessorio del personale sanitarioDopo la protesta incontro con l'assessore alla Sanità e i capigruppo. Nicolò: Massima disponibilità ad affrontare ogni criticità con spirito costruttivo ... lavocedigenova.it