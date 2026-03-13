Il segretario generale della Fials Taranto, Emiliano Messina, ha commentato la situazione della sanità pugliese, sottolineando che Taranto ha già sopportato il peso maggiore. La sua dichiarazione arriva in seguito a un confronto tra il Ministero della Salute e il Dipartimento regionale della Salute. La discussione riguarda lo stato finanziario del sistema sanitario in regione e le ripercussioni sulle strutture locali.

Il segretario generale della Fials Taranto, Emiliano Messina, interviene sulla situazione finanziaria della sanità pugliese dopo il confronto avvenuto tra il Ministero della Salute e il Dipartimento regionale della Salute. "La situazione debitoria della sanità in Puglia relativa al 2025, emersa durante il recente incontro fra i vertici del ministero della Salute e del dipartimento regionale della Salute, è abbastanza chiara". Secondo Messina il disavanzo stimato in circa 369 milioni di euro rappresenta un elemento di forte criticità per il sistema sanitario regionale. "Il disavanzo di 369mln di euro dipinge dunque una situazione molto critica.

© Tarantinitime.it - Sanità pugliese, Messina (Fials): “Taranto ha già pagato il prezzo più alto”

